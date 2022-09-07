Эксперт прокомментировал слова Путина о том, что инфляция в РФ не превысит 12% за 2022 год

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Достижение 12% инфляции к концу 2022 года в РФ будет связано с дефляцией в последующие месяцы. Об этом сообщил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда", комментируя заявление Владимира Путина.

Экономист отметил, что 2022 год может стать первым, когда инфляция в РФ окажется ниже, чем в странах Европы. По его словам, перспективы на 2023 год ожидаются "более широкие".

"Поскольку текущий уровень инфляции выше 14%, ее считают месяц к месяцу, в оставшиеся месяцы до конца года у нас будет абсолютное снижение цен. Экономика начинает работать нормально, мы видим это по многим секторам", – сообщил Чирков.

Он также сослался на слова представителей разных компаний, которые спрогнозировали динамичное восстановление экономики РФ.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что годовая инфляция в России замедлилась на 14,08% с 30 августа по 5 сентября. Снижение стоимости товаров было зафиксировано во всех секторах потребительского рынка, в том числе в туротрасли и на регулируемые услуги.