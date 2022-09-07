Годовая инфляция в РФ замедлилась до 14,08%

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Годовая инфляция в России замедлилась на 14,08% с 30 августа по 5 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития.
"На неделе с 30 августа по 5 сентября темпы снижения цен составили 0,13%. В годовом выражении инфляция снизилась до 14,08% год к году", – говорится в обзоре ведомства "О текущей ценовой ситуации".
По данным Минэкономразвития, снижение стоимости товаров было зафиксировано во всех секторах потребительского рынка. Основным источником дефляции являются продовольственные товары (на 0,18%) путем понижения стоимости на плодоовощные единицы (на 3,37%).
Кроме того, снижение цен было зафиксировано в туротрасли и на регулируемые услуги, где стал снижаться сезонный спрос. Там зафиксировали падение на 0,72%, заявили в ведомстве.
Снижение цен в сегменте непродовольственных товаров произошло на 0,03%, добавили в Минэкономразвития. В их число вошли электрические и бытовые приборы и строительные материалы.
Ранее Владимир Путин сообщил, что в концу 2022 года уровень инфляции в РФ может составить около 12%. Он добавил, что, по мнению экспертов, ко второму кварталу следующего года она выйдет к целевому уровню, составив 4%.
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