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Москва 24

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Общество

13:09

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Эксперты рассказали, что будет с ценами на продукты в РФ осенью

Без резких скачков? Что будет с ценами на продукты в РФ осенью
обществомагазиныистории

В Союзе потребителей РФ сообщили, что к концу сентября в российских магазинах могут начать подниматься цены на товары. Москва 24 опросила профильные ассоциации и союзы и выяснила, какие они дают прогнозы на осень по стоимости продуктов.

Мясо всех видов

Фото: depositphotos/vvoennyy

Предпосылок к подорожанию разных видов мяса осенью нет. Об этом Москве 24 заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Сейчас цены на мясо птицы, бройлера и свинину достаточно стабильны. Более того, по большому ассортименту этих видов мяса и разных видов туши цены существенно ниже, чем в прошлом году.
Сергей Юшин
руководитель Национальной мясной ассоциации

"Пока среднегодовые оптовые цены на свинину у нас даже ниже, чем в прошлом году, и потребительские, как показывает Росстат, тоже практически не растут, а по птице выросли существенно ниже инфляции", – объяснил Юшин.

Причина стабильных цен – высокие темпы прироста продукции в этом году. В первую половину года по мясу птицы он составил 6%, в секторе свиноводства – более 6%, отметил эксперт.

Дополнительный объем, который пришел на рынок, способствует усилению конкуренции и стабильным ценам. К счастью для производителей, сейчас многие компоненты, влияющие на себестоимость, также подешевели, прежде всего, это относится к кормовым культурам.
Сергей Юшин
руководитель Национальной мясной ассоциации

По словам Юшина, говядина в этом году сначала росла в цене, но последние два месяца стоимость этого вида мяса активно снижается. "Есть предпосылки, что и в третьем квартале года оптовые цены повышаться не будут, даже станут снижаться. Потому что мы ожидаем существенного увеличения импорта говядины, прежде всего из Южной Америки", – рассказал он.

При таком крепком рубле импортная говядина довольно дешевая, что несет экономическую угрозу для российских фермеров, поэтому они не будут завышать цены на продукты, продолжил эксперт.

Плюс в четвертом квартале идет активный забой животных, соответственно, тоже добавляется объем предложения на рынке. Эти два фактора будут давить на цены на говядину.
Сергей Юшин
руководитель Национальной мясной ассоциации

"Что касается оптовых цен, никаких прогнозов о росте мы дать не можем – мяса много, производство растет, и все это будет способствовать достаточно стабильным ценам", – заключил Юшин.

Сезонные фрукты и овощи

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Осенью стоит ожидать традиционного снижения стоимости на фрукты и овощи. Об этом Москве 24 рассказал заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз Дмитрий Леонов.

"Цены на фрукты и овощи имеют ярко выраженную сезонность Так, с поступлением на рынок нового урожая цены на данные виды продукции традиционно снижаются. Этот тренд, как правило, сохраняется до конца уборочной кампании, вплоть до ноября месяца. Текущая динамика не исключение", – объяснил Леонов.

На данный момент по плодоовощной группе наблюдается снижение цен как в опте, так и в рознице. С учетом стабильного предложения и курса валют осенью мы прогнозируем продолжение понижательной динамики.
Дмитрий Леонов
заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз

По словам эксперта, снижение розничных цен на плодоовощную продукцию на прошлой неделе в среднем составило 4,1%.

"Розничные цены на морковь упали на 6,3%, помидоры подешевели на 6,0%, огурцы и картофель – на 5,5%, свекла столовая – на 5,1%, капуста белокочанная – на 5,0%, лук – 4,8%, яблоки – на 2,8%, бананы – на 1,5%", – перечислил Леонов.

Кроме того, в опте за месяц снизились цены на груши на 20,4%, виноград – на 11,8%, мандарины – на 7,5%, грейпфруты – на 6,8%, бананы – на 3,7%, апельсины – на 2,1%.

Согласно данным Руспродсоюза, в рознице морковь стоит 46,7 рубля за килограмм, в опте – 12,7 рубля за килограмм. Цена за килограмм помидоров в рознице – 103,9 рубля. Розовые помидоры в опте стоят 85 рублей за килограмм, красные – 45 рублей за килограмм.

Огурцы в рознице стоят 73,3 рубля за килограмм, в опте – 25 рублей за килограмм. Килограмм картофеля в рознице оценивается в 38,7 рубля за килограмм, в опте – 14,2 рубля за килограмм.

Яблоки по розничным ценам стоят 125,42 рубля за килограмм и 55,8 рублей за килограмм в опте.

Молочная продукция

Фото: depositphotos/gpointstudio

В течение последних двух лет цены на молочную продукцию росли, в этом году идет обратная тенденция. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.

В 2020–2021 годах сильно выросла себестоимость как сырого, так и переработанного молока. Подорожали все этапы производства, в первую очередь комбикорма, комплектующие, так или иначе привязанные к импорту. Производителям ничего не оставалось делать, кроме как поднять цену на конечный продукт. Из-за чего цены на полках подскочили на 15–20%.
Артем Белов
генеральный директор Национального союза производителей молока

По словам Белова, из-за этого подорожания производителям удалось отыграть рост себестоимости.

"Еще в начале года цены стабильно держались, но уже в третьем квартале пошли на спад. Мы не ожидаем, что в четвертом квартале они снова резко подскочат", – заключил эксперт.

А что ретейлеры?

Ретейлеры вряд ли станут резко поднимать цены на товары. Об этом Москве 24 заявил экономист, председатель комитета по франчайзингу Московского городского отделения "Опоры России" Василь Газизулин.

Малые и средние ретейлеры очень пристально относятся к своим ценам, подход к ценообразованию конечного продукта у них очень осторожный, консервативный.
Василь Газизулин
экономист

"Там, где на это может повлиять предприниматель, он будет идти на повышение цен в последнюю очередь, потому что знает, что потребитель откажется от его услуг и пойдет в крупные сети", – объяснил эксперт.

В свою очередь, крупные сети находятся под пристальным контролем государства, из-за чего скачка цен не прогнозируется, продолжил экономист.

Последние отчеты лета говорят о том, что продуктовые гиганты далеко не бедствуют, у них в запасе есть большой разбег по марже из-за чего, даже если случатся экономические проблемы, они в последнюю очередь попросят государство повысить цены. Поэтому резких скачков мы не ждем.
Василь Газизулин
экономист

Кроме того, крепкий рубль тормозит цены на импортные товары, отметил Газизулин. "Если курс опять подскачет до 100, очевидно, цены вырастут, но сейчас предпосылок к этому нет. Курс валюты не скачет последние три месяца", – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года в Минэкономразвития ожидают роста стоимости услуг и товаров в пределах 14%. Это укладывается в прогноз Центрбанка.

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