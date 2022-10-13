13:10Политика
В Астане началась встреча Путина и Эрдогана
Фото: kremlin.ru
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана началась на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане, сообщает ТАСС.
Информацию о старте беседы подтвердили в канцелярии турецкого лидера. Ранее встречу анонсировал сам Эрдоган. Он говорил, что 13 октября планирует обсудить с Путиным возможности дипломатического урегулирования на Украине и посредничества Анкары в этом процессе.
Колумнист турецкого издания Milliyet Озай Шендир заявил, что Турция намерена организовать переговоры между Россией и Западом о ситуации на Украине. В частности, к диалогу могут быть призваны США, Франция, Германия и Великобритания.
В октябре президент Турции заявил, что Запад неверно оценил последствия кризиса на Украине. Новый исторический период политик назвал веком разногласий.
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