В Астане началась встреча Путина и Эрдогана

Фото: kremlin.ru

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана началась на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане, сообщает ТАСС.

Информацию о старте беседы подтвердили в канцелярии турецкого лидера. Ранее встречу анонсировал сам Эрдоган. Он говорил, что 13 октября планирует обсудить с Путиным возможности дипломатического урегулирования на Украине и посредничества Анкары в этом процессе.

Колумнист турецкого издания Milliyet Озай Шендир заявил, что Турция намерена организовать переговоры между Россией и Западом о ситуации на Украине. В частности, к диалогу могут быть призваны США, Франция, Германия и Великобритания.

В октябре президент Турции заявил, что Запад неверно оценил последствия кризиса на Украине. Новый исторический период политик назвал веком разногласий.

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