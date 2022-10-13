Путин проведет пресс-конференцию в Астане 14 октября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в завершение визита в Астану побеседует с сопровождающим его пулом журналистов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем, что будет подход президента к журналистам", – сказал представитель Кремля.

Ранее в Астане прошла встреча Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. По его словам, в Турции можно создать крупнейший газовый хаб для Европы, сделав этот маршрут главным для поставки российского топлива.



Путин заявил, что поставки газа в Турцию идут в полном объеме

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