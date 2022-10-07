Необходимо выработать меры разрешения конфликтов на пространстве СНГ – Путин

Фото: kremlin.ru

Необходимо выработать меры разрешения конфликтов на пространстве СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Во время выступления на неформальном саммите глав стран Содружества президент России напомнил, что конфликты происходят и между другими близкими государствами постсоветского пространства, а не только на Украине.

Путин указал на важность обмена мнениями по продвижению взаимного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в день своего 70-летия встретится в Санкт-Петербурге с лидерами стран СНГ. По его словам, 7 октября у главы государства запланирован ряд международных телефонных разговоров, а в середине дня пройдет неформальная встреча глав государств – участников СНГ.

Песков не исключил, что главы стран Содружества поздравят Путина с юбилеем, поскольку они знакомы не один год.



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