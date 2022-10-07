В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит СНГ

Фото: Москва 24

Неформальный саммит лидеров государств СНГ проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прошлый саммит состоялся 28 декабря 2021 году также в Северной столице.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в день своего 70-летия встретится в Санкт-Петербурге с лидерами стран СНГ.

По его словам, 7 октября у главы государства запланирован ряд международных телефонных разговоров, а в середине дня пройдет неформальная встреча глав государств – участников СНГ.

Представитель Кремля не исключил, что главы стран Содружества поздравят Путина с юбилеем, поскольку они знакомы не один год.

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