Песков заявил, что ОДКБ прояснит позицию Армении по учениям организации в 2023 году

Фото: kremlin.ru

ОДКБ прояснит детали позиции Армении, которая не собирается проводить учения организации в 2023 году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, чтобы прояснить детали позиции Армении. При этом представитель Кремля напомнил, что Армения – близкий союзник России, и Москва продолжит диалог с Ереваном по сложным вопросам.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Минобороны республики проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации.

В Минобороны РФ до этого сообщали о планах провести совместные учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство – 2023" на территории Армении.

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