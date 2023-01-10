14:35Политика
Песков заявил, что ОДКБ прояснит позицию Армении по учениям организации в 2023 году
Фото: kremlin.ru
ОДКБ прояснит детали позиции Армении, которая не собирается проводить учения организации в 2023 году, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его мнению, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, чтобы прояснить детали позиции Армении. При этом представитель Кремля напомнил, что Армения – близкий союзник России, и Москва продолжит диалог с Ереваном по сложным вопросам.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Минобороны республики проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации.
В Минобороны РФ до этого сообщали о планах провести совместные учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство – 2023" на территории Армении.
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