Алиев заявил о предпосылках нормализации отношений Баку и Еревана

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Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе признания территориальной целостности друг друга, заявил президент Азербайджан Ильхам Алиев.

Он отметил, что сотрудничество Азербайджана со странами – членами ЕАЭС, за исключением Армении, развивается на протяжении 30 лет.

Кроме того, Алиев подчеркнул, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет готов признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, если тот обеспечит безопасность проживающих там армян. Он отметил, что обе страны готовы признать территориальную целостность друг друга в границах доставшихся им от СССР территорий. Возвращаясь к теме Нагорного Карабаха, Пашинян добавил, что важно создать гарантии, которые исключат этнические чистки на данной территории.

В минувшем апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания. Он также призвал Ереван подтвердить отсутствие территориальных претензий к Баку.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.