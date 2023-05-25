Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство на саммите ЕАЭС

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Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство, сообщает РИА Новости.

"Было бы полезно учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария, для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕврАзЭС", – сказал Путин.

При этом российский лидер добавил, что деятельность агентства должна строго подчиняться определенным критериям, чтобы сделать его работу объективной.

Евразийский экономический форум проходит 24 и 25 мая в Москве. В нем участвуют лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России.

Ранее Путин заявил об успешном сотрудничестве в рамках ЕАЭС. Выступая на саммите, президент РФ добавил, что Москва ценит партнерские отношения со всеми государствами, которые являются членами союза. Как отметил Путин, отношения выстроены на принципах взаимной выгоды для всех сторон и уважения к интересам представителей республик.

Кроме того, российский лидер заявил, что в рамках расширенного формата к саммиту ЕАЭС присоединятся президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.