Запад пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха – Шойгу

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Запад пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, нарастить свое присутствие и дискредитировать российскую миротворческую политику, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран – участниц ОДКБ в Минске.

По его словам, обстановка в Кавказском регионе во многом определяется степенью урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Он напомнил, что сейчас безопасность в Нагорном Карабахе поддерживают российские миротворцы, однако Запад всячески пытается вмешаться в ситуацию.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что будет готов признать Нагорный Карабах частью территории Азербайджана, если тот обеспечит безопасность проживающих там армян. Он отметил, что обе страны готовы признать территориальную целостность друг друга в границах доставшихся им от СССР территорий. Возвращаясь к теме Нагорного Карабаха, Пашинян добавил, что важно создать гарантии, которые исключат этнические чистки на данной территории.

В минувшем апреле президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания. Он также призвал Ереван подтвердить отсутствие территориальных претензий к Баку.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.