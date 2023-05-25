Алиев поблагодарил Путина за усилия по нормализации армяно-азербайджанских отношений

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодаронсть российскому лидеру Владимиру Путину за усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, сообщает РИА Новости.

"Хотел бы выразить благодарность за усилия российской стороны в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы эти усилия очень высоко ценим", – сказал Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Алиев, в свою очередь, отметил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.

Алиев и Пашинян присутствуют на расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета. Армянский лидер лично приехал в Москву для участия в саммите, президент Азербайджана присоединился к нему по видеосвязи.

Ранее Алиев заявил о предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана. По его словам, есть возможность для выхода на мирное соглашение с учетом того, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.