Пашинян сообщил об ухудшении гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе

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Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе ухудшается в связи с перекрытием Азербайджаном Лачинского коридора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Незаконная блокада Лачинского коридора продолжается, несмотря на промежуточное решение Международного суда ООН от 22 февраля этого года, которым суд обязал Азербайджан обеспечить бесперебойное передвижение граждан, товаров и транспортных грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору", – заявил он.

25 мая в Кремле состоялась трехсторонняя встреча Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент РФ заявил, что эта встреча станет хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов по Нагорному Карабаху, о которых лидеры трех стран уже давно говорят. Он добавил, что, несмотря ни на какие сложности, ситуация в этом вопросе развивается в направлении урегулирования.

Ранее Пашинян заявил на саммите ЕАЭС, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который также присутствовал на расширенном заседании организации, отметил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.

До этого Алиев заявил о предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана. По его словам, есть возможность для выхода на мирное соглашение с учетом того, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Ереван и Баку договорились о признании территориальной целостности друг друга