Путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования

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В Кремле завершилась трехсторонняя встреча Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед началом трехсторонних переговоров российский президент заявил, что эта встреча станет хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов по Нагорному Карабаху, о которых лидеры трех стран уже давно говорят.

Путин добавил, что, несмотря ни на какие сложности, ситуация в этом вопросе развивается в направлении урегулирования.

"Одно из этих направлений – это работа по транспортным коммуникациям. Вот сейчас только мы с глазу на глаз втроем достаточно подробно об этом говорили, и есть до сих пор неурегулированные вопросы", – сообщил президент РФ.

Однако, по его словам, подобные вопросы носят исключительно технический характер, а любые оставшиеся на данный момент разногласия в терминологии являются преодолимыми препятствиями.

"Мне кажется, что это хорошая договоренность, которая вселяет надежду на то, что не решенные до сих пор вопросы будут решены", – добавил Владимир Путин.

Российский лидер также анонсировал встречу делегаций России, Армении и Азербайджана, которая состоится в Москве через неделю.

Ранее Пашинян заявил на саммите ЕАЭС, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который также присутствовал на расширенном заседании организации, отметил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.

До этого Алиев заявил о предпосылках к нормализации отношений Баку и Еревана. По его словам, есть возможность для выхода на мирное соглашение с учетом того, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.