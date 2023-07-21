Алиев потребовал от Армении признать на бумаге Карабах частью Азербайджана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении закрепить на бумаге принадлежность Нагорного Карабаха Баку. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Они уже публично признали, что Карабах – это Азербайджан. Теперь это важно закрепить на бумаге. Это очень важно", – заявил Алиев.

Алиев назвал это одним из завершающих шагов для нормализации отношений между двумя странами.

Как передает ТАСС, азербайджанский лидер анонсировал возвращение в Карабах 150 тысяч азербайджанцев в течение трех лет.

25 мая в Кремле состоялась трехсторонняя встреча Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент РФ заявил, что эта встреча станет хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов по Нагорному Карабаху, о которых лидеры трех стран уже давно говорят. Он добавил, что, несмотря ни на какие сложности, ситуация в этом вопросе развивается в направлении урегулирования.

Путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования