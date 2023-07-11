Минобороны Азербайджана сообщило о ранении своего военнослужащего

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Азербайджанский военнослужащий ранен в результате обстрела с территории Армении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

По информации военного ведомства, 11 июля около 16:00 (15:00 мск) подразделения ВС Армении открыли огонь из стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района.

Отмечается, что они стреляли в лачинском направлении и в результате ранили военнослужащего Гусейна Абдуллаева.

В июне в Минбороны Армении сообщили, что ВС Азербайджана обстреляли строящийся металлургический завод у населенного пункта Ерасх. За день до этого в Ереване также заявили об обстрелах завода в Ерасхе.

По информации оборонного ведомства Армении, азербайджанская сторона предварительно стала рассылать ложную информацию о том, что Армения якобы перешла в атаку. Позднее Азербайджан сам открыл огонь по строящемуся заводу, сообщили в министерстве. В результате инцидента пострадали два иностранных гражданина.

22 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе ухудшается в связи с перекрытием Азербайджаном Лачинского коридора.

Политик подчеркнул, что блокировка коридора продолжается, несмотря на промежуточное решение Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года, которым суд обязал Азербайджан обеспечить бесперебойное передвижение граждан, товаров и транспортных грузов в обоих направлениях по Лачинскому коридору.

Путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования