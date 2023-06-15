В Армении сообщили о ранении военнослужащего в результате обстрела со стороны Азербайджана

Фото: 123RF/grynold

Военнослужащий погранслужбы Армении был ранен у села Тех Сюникской области в результате обстрела со стороны Азербайджана, сообщили в армянском ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 15 июня, в 13:35 (12:15 по московскому времени).

"В результате обстрела со стороны ВС Азербайджана на техском участке ранен военнослужащий погранслужбы СНБ Армении. О состоянии здоровья раненого военнослужащего будет предоставлена дополнительная информация", – передает ТАСС сообщение погранслужбы.

Ранее в Азербайджане сообщили о ранении пограничника в результате обстрела с территории Армении. По информации азербайджанской погранслужбы, Армения атаковала контрольно-пропускной пункт в Лачине.

До этого в Ереване заявили, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли завод в армянском селе Ерасх. По информации оборонного ведомства Армении, азербайджанская сторона стала рассылать ложную информацию о том, что Армения якобы перешла в атаку. Позднее Азербайджан сам открыл огонь по строящемуся заводу, сообщили в министерстве. В результате инцидента пострадали два иностранных гражданина.

26 мая азербайджанские СМИ сообщали о предотвращении попытки прорыва армянских диверсантов на участке границы в Зангиланском районе Азербайджана. Позднее в Армении опровергли эту информацию.



Ереван и Баку договорились о признании территориальной целостности друг друга