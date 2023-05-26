Азербайджанские пограничники предотвратили прорыв армянской ДРГ через границу

Фото: depositphotos/2753148

Азербайджанские пограничники предотвратили прорыв армянских диверсантов через границу, сообщает агентство Trend.

По данным журналистов, на участке границы в Зангиланском районе Азербайджана предотвращена попытка прорыва группы армянских диверсантов, их обезвредили. Отмечается, что в результате действий пограничников двое членов ДРГ задержаны.

26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Баку и Ереван могут подписать мирный договор в обозримом будущем. При этом он подчеркнул, что главное – не время его подписания, а окончательное решение всех вопросов.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. Также президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану.