Баку и Ереван могут подписать мирный договор в обозримом будущем – Песков

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Сложившиеся обстоятельства позволяют рассчитывать на возможность заключения в обозримой перспективе мирного договора между Азербайджаном и Арменией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что главное – не время его подписания, а окончательное решение всех вопросов. Песков добавил, что представители Азербайджана, Армении и России соберутся в Москве в конце следующей недели, чтобы обсудить имеющиеся между сторонами вопросы.

"Какой-то задачи финализировать все до конца не ставится, потому что главное – это все-таки конечный результат, за временем здесь никто не гонится", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что именно по этим соображениям вряд ли сейчас кто-то может спрогнозировать точную дату выхода на подписание мирного договора.

Накануне в Кремле состоялась трехсторонняя встреча Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Перед началом переговоров российский президент заявил, что эта встреча станет хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов по Нагорному Карабаху, о которых лидеры трех стран уже давно говорят.

Путин добавил, что, несмотря ни на какие сложности, ситуация в этом вопросе развивается в направлении урегулирования.

До этого Пашинян заявил на саммите ЕАЭС, что Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, который также присутствовал на расширенном заседании организации, отметил, что у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.