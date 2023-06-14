Армения обвинила Азербайджан в обстреле завода в Ерасхе

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В Ереване заявили, что ВС Азербайджана обстреляли завод в армянском селе Ерасх. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

"Минобороны Азербайджана распространило дезинформацию, что якобы ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в районе Ерасх, создав информационную базу. Через 10–15 минут после сообщения азербайджанская сторона открыла огонь по строящемуся в Ерасхе за счет иностранных инвестиций металлургическому заводу, в результате чего двое иностранных граждан получили ранения", – указано в уведомлении оборонного ведомства Армении.

Накануне в Армении заявили о взаимопонимании с Баку по вопросу разблокирования региональных коммуникаций. До этого секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян допустил подписание соглашения о мире с Азербайджаном до конца этого года.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования