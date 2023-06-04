В Армении допустили подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца 2023 года

Фото: телеграм-канал ՀՀ ՊՆ/MoD of Armenia

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян считает возможным подписание соглашения о мире с Азербайджаном до конца этого года, сообщает "Интерфакс".

"Между Арменией и Азербайджаном ведутся очень интенсивные переговоры. Если эта интенсивность сохранится и будет сильное содействие международного сообщества, то есть возможность до конца года подписать соглашение о мире. Мы настроены по возможности быстро подписать соглашение", – заявил Григорян.

Он положительно оценил встречу глав Армении и Азербайджана в Кишиневе 1 июня.

26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Баку и Ереван могут подписать мирный договор в обозримом будущем. При этом он подчеркнул, что главное – не время его подписания, а окончательное решение всех вопросов.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. Также президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану.

Ереван и Баку договорились о признании территориальной целостности друг друга