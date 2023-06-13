В Армении заявили о взаимопонимании с Баку в вопросе разблокирования коммуникаций

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Армения и Азербайджан достигли взаимопонимания по вопросу разблокирования региональных коммуникаций, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера армянского парламента Алена Симоняна.

"Есть взаимное понимание по общим вопросам разблокирования коммуникаций, существующие проблемы носят технический характер, какой груз по какому маршруту <...>. Мы за разблокирование всех дорог", – отметил он.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян допустил подписание соглашения о мире с Азербайджаном до конца этого года. Он положительно оценил интенсивные переговоры между сторонами.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. Также президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

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