Секретарь Совбеза Армении заявил, что членство в ОДКБ создает проблемы для страны

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У Армении есть проблемы с членством республики в ОДКБ, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Членство Армении в ОДКБ создает определенные проблемы, но не ограничивает наше сотрудничество с другими странами. Мы интенсивно работаем с нашими западными партнерами в направлении укрепления нашего сотрудничество в сфере безопасности и продолжим эту работу", – приводит "Интерфакс" слова Григоряна.

Он отметил отсутствие взаимодействия в рамках ОДКБ начиная с 2020 года. По словам Григоряна организация не отреагировала на три атаки Азербайджана, после чего Армения начала рассматривать возможности мониторинговой миссии Евросоюза.

Григорян назвал "несерьезным", что военный блок предлагает Еревану миссию по сбору фактов "после трех нападений" Баку.

Ранее Григорян допустил подписание мирного договора с Азербайджаном до конца 2023 года. Он также положительно оценил встречу глав двух стран в Кишиневе 1 июня.

26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Баку и Ереван могут подписать мирный договор в обозримом будущем. При этом он подчеркнул, что главное – не время его подписания, а окончательное решение всех вопросов.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. Также президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану.

Ереван и Баку договорились о признании территориальной целостности друг друга