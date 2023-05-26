В Ереване назвали недостоверными сообщения об армянской ДРГ на границе с Азербайджаном

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Минобороны Армении опровергло сообщения азербайджанских СМИ о действиях диверсионной группы на границе двух стран, сообщается на сайте ведомства.

"Распространяемая в азербайджанских СМИ информация о том, что армянская сторона якобы совершила попытку диверсионного проникновения на юго-восточном участке границы, является абсолютной ложью и не соответствует действительности", – указано в уведомлении.

Ранее азербайджанские СМИ сообщали о предотвращении попытки прорыва армянских диверсантов на участке границы в Зангиланском районе Азербайджана. Отмечается, что в результате действий пограничников двое членов ДРГ задержаны, их обезвредили.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. Также президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану.