В Азербайджане сообщили о ранении пограничника в результате обстрела с территории Армении

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Азербайджанский пограничник получил ранение в результате атаки со стороны Армении на погранпункт в Лачине. О происшествии рассказали в государственной пограничной службе Азербайджана.

"В результате огня, открытого с территории Республики Армения, ранен военнослужащий государственной пограничной службы, несущий службу в контрольно-пропускном пункте "Лачин" на госгранице", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в Ереване заявили, что ВС Азербайджана обстреляли завод в армянском селе Ерасх.

По информации Минобороны Армении, военное ведомство Азербайджана распространило дезинформацию, что якобы ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в районе Ерасх, создав информационную базу. Через 10–15 минут после сообщения азербайджанская сторона открыла огонь по строящемуся за счет иностранных инвестиций металлургическому заводу, в результате чего двое иностранных граждан получили ранения.

В конце мая сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда сообщил, что у Баку нет территориальных претензий к Еревану.



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