19:50Политика
Нарушение прекращения огня зафиксировано в зоне ответственности РФ в Нагорном Карабахе
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Российские миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в зоне своей ответственности в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Нарушение зафиксировано в Мардакертском районе. В результате никто не пострадал.
Командование российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводит разбирательство по данному факту.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе ухудшается в связи с перекрытием Азербайджаном Лачинского коридора.
Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.
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