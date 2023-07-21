Ереван согласился на встречу глав МИД Армении, Азербайджана и РФ в Москве

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Армения приняла предложение о встрече министра иностранных дел с главами МИД Азербайджана и России в Москве. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.

"Армянская сторона приняла предложение о встрече на уровне министров иностранных дел в Москве", – заявила Бадалян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении закрепить на бумаге принадлежность Нагорного Карабаха Баку. По его мнению, это станет одним из завершающих шагов для нормализации отношений. Алиев также анонсировал возвращение в Карабах 150 тысяч азербайджанцев в течение трех лет.

25 мая в Кремле состоялась трехсторонняя встреча Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Президент РФ тогда назвал встречу хорошим прологом к практическому решению некоторых вопросов по Нагорному Карабаху, о которых лидеры трех стран уже давно говорят.

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