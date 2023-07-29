Парламент Армении рассмотрит проект запрета на признание Карабаха частью Азербайджана

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Парламент Армении рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана, инициатива собрала необходимое количество подписей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена инициативной группы "ХайаКве" ("Армянский вотум") Аветика Чалабяна.

"По состоянию на текущий момент под инициативой подписались 54,8 тысячи граждан. <...> Хотя в соответствии с законом сбор подписей может продлится до 19 августа, однако он продлится до 4 августа", – заявил Чалабян.

Отмечается, что для внесения законопроекта требовались подписи 50 тысяч граждан.

Как следует из текста инициативы, проект вносит новые поправки в УК Армении, которые предусматривают лишение свободы от 10 до 15 лет за признание от имени Республики Армения Карабаха частью иного государства.

Кроме того, поправки вводят уголовную ответственность за отрицание или публичное оправдание геноцида армян в Османской империи.

В случае, если депутаты не примут законопроект, законодательством предусмотрен сбор подписей для вынесения инициативы на референдум. Для этого потребуются уже 300 тысяч подписей.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проект мирного договора между Ереваном и Баку еще не готов. По его словам, над его текстом ведутся работы.

До этого стало известно о планах Армении и Азербайджана провести переговоры на уровне глав МИД в Москве. Дата встречи неизвестна.

Между тем президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Еревана закрепить на бумаге принадлежность Нагорного Карабаха Баку. Он назвал это одним из завершающих шагов для нормализации отношений. Алиев также анонсировал возвращение в Карабах 150 тысяч азербайджанцев в течение трех лет.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. Обстановка на армяно-азербайджанской границе периодически обостряется до сих пор.

Путин заявил, что ситуация по Нагорному Карабаху развивается в сторону урегулирования