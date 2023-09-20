Генсек ООН призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе

Фото: ТАСС/AP/Kenzaburo Fukuhara

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление офиса главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь в резкой форме призывает к немедленному прекращению боев, к деэскалации и более строгому соблюдению режима прекращения огня от 2020 года", – говорится в заявлении.

Отмечается, что Гутерриш обеспокоен сообщениями о жертвах среди мирного населения и в целом гуманитарной ситуацией в регионе. Он призвал стороны конфликта направить усилия на обеспечение доступа гумпомощи и достижение мира.

Накануне Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. При этом в азербайджанском военном ведомстве обещали, что мирные граждане и инфраструктура региона не пострадают от операции.

По данным СМИ, после начала азербайджанской операции по меньшей мере пять гражданских лиц Карабаха погибли, ранения получили 80 человек, из них 15 – мирные жители.



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