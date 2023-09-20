В центре Еревана начались столкновения манифестантов с полицией

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Манифестанты, которые вышли на протестный митинг на площадь Республики в Ереване, начали забрасывать правоохранителей различными предметами. Об этом пишет ТАСС.

Демонстранты скандируют антиправительственные лозунги. Полиция начала задерживать людей с применением силы.

19 сентября Азербайджан начал локальные "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе. Свои действия Баку объяснил необходимостью восстановления конституционного строя в регионе.



Уже сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что за день операции Баку достиг всех поставленных целей. Он рассказал, что военнослужащие страны смогли устранить большое число военного контингента Армении в Карабахе.

В Минобороны Азербайджана обещали, что мирные жители и инфраструктура региона не пострадают. Однако министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок обвинила Баку в том, что этого не произошло. По ее словам, азербайджанская сторона заверяла, что в регионе не будет проявлений насилия.

По последней информации, в результате боевых действий погибли не менее 32 человек, в том числе дети. Еще более 200 получили травмы.

Власти Нагорного Карабаха были вынуждены прекратить огонь и сложить оружие. При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

21 сентября представители местного армянского населения и представители Баку встретятся в городе Евлах для обсуждения вопросов реинтеграции, прав и безопасности.

Военные РФ в контакте с армянской и азербайджанской сторонами – Песков