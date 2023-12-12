Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о совместных центрах боевой подготовки

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Владимир Путин ратифицировал соглашение с белорусской стороной о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Данное соглашение было подписано в Минске 28 марта 2023 года. Документ определяет порядок взаимодействия сторон по созданию и функционированию учебно-боевых центров. Последние предназначены для совместной подготовки военнослужащих армий РФ и Белоруссии, практической отработки ими задач боевой подготовки, дежурства и повышения уровня боевой выучки.

В соглашении указано, что центры откроют на основании совместных решений министерств обороны двух государств. Ведомства определят направления их работы, состав, структуру, численность, места дислокации и многое другое.

Состав контингентов в период осуществления совместных задач в составе учебно-боевого центра будет носить форму и знаки различия, которые установлены в национальных вооруженных силах.

До этого соответствующий документ ратифицировали депутаты российской Госдумы. Путин внес этот документ в ГД еще в октябре. Главными задачами таких центров являются совместная боевая подготовка, дежурство воинских контингентов сторон и многое другое.