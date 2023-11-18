Лукашенко сообщил, что обсудит с Си Цзиньпином полную локализацию китайских авто

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что намерен обсудить с Си Цзиньпином полную локализацию производства китайских автомобилей на белорусской территории. Об этом он заявил во время встречи с работниками предприятия "Кристалл" в Гомеле. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил белорусский президент, "китайцы семимильными шагами из года в год идут к высокому качеству". Он также опроверг расхожее мнение о том, что "все китайское – некачественное".

Он заявил, что на ближайшей встрече с Си Цзиньпином обсудит полную локализацию китайских автомобилей на территории Белоруссии.

"Они нам дали образцы этих автомобилей, электромобиль и обычный автомобиль на бензине. Я скажу – космос. Все стремятся к высокому качеству. И мы тоже", – сказал глава белорусского государства.

Лукашенко посетил Китай с 28 февраля по 2 марта. По итогам переговоров белорусский президент и председатель КНР приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и КНР в новую эпоху.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко во время телефонного разговора пригласил Владимира Путина приехать на саммит ОДКБ 23 ноября в Минск.