В Госдепе заявили, что США кооперируются с Китаем по вопросу санкций против РФ

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США находятся в очень интенсивной кооперации с Китаем по всем вопросам, связанным с санкциями против России и потолком цен на нефть. Такое заявление сделал помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.

"Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима", – приводит его слова РИА Новости.

Данное заявление Пайатт сделал на брифинге в ответ на вопрос о работе США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с санкциями против энергетического сектора России.

Ранее Минфин США запросил у 30 управляющих компаний информацию о сотне танкеров, которые подозреваются в перевозке экспортной российской нефти в обход западных санкций. Согласно данным СМИ, это стало крупнейшим шагом подобного рода со стороны властей США с момента введения потолка цен на российскую нефть.

Нефтяные санкции западных государств в отношении Москвы начали действовать в феврале этого года. ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны G7, Австралия и ЕС утвердили ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель.

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