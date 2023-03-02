Лукашенко назвал сильный Китай залогом развития Белоруссии

Фото: ТАСС/БелТА/Павел Орловский

Если Китай будет сильным, то будет сильной и будет развиваться и Белоруссия. С таким заявлением выступил президент республики Александр Лукашенко во время встречи с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном в Пекине, сообщает агентство БелТА.

"Будет сильным Китай – будет сильной и будет развиваться и наша Беларусь. У нас предложений много, планов очень много, которые будут выгодны и Беларуси, и Китаю. Но главное состоит в том: у вас есть в центре Европы мирная, спокойная Беларусь", – отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что Китай идет своим вдумчивым путем, никому не мешая и не реагируя на "мелкие укусы" в сторону КНР.

"Это полностью соответствует духу и характеру китайского народа", – подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что у Украины нет иного варианта урегулировать конфликт, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий. Он также добавил, что цель Владимира Путина на Украине – обезопасить Россию, чтобы с украинской территории никогда не было признаков агрессии.

До этого президент Белоруссии заявил, что не верит в намерение Украины открыть второй фронт в Приднестровье. По его мнению, Запад хотел бы "решить проблему с Россией, и в Приднестровье закрыть серую дыру". Однако, по мнению Лукашенко, украинцам этого не надо.

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