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23 января, 17:29

Политика

Песков рассказал, что Путин и Лукашенко встретятся до конца недели

Фото: kremlin.ru

Переговоры Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко состоятся до конца этой недели. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Москва сообщит обо всем своевременно.

Ранее президенты двух стран встречались в конце декабря прошлого года в рамках проведения саммита ЕАЭС. Тогда Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в Россию куриные яйца.

До этого Путин ратифицировал соглашение с белорусской стороной о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Центры откроют на основании совместных решений министерств обороны двух государств.

Путин заявил, что сотрудничество РФ и Белоруссии идет опережающими темпами

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