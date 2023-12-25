Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в РФ куриные яйца

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Владимир Путин в шутку попросил белорусского президента Александра Лукашенко поставить в Россию куриные яйца. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на выступлении на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Лукашенко сказал, что Белоруссия почти на 100% обеспечена продуктами собственного производства, самостоятельно покрывая внутренние потребности в зерне, мясе, молоке, овощах и других продуктах. После этих слов он взял небольшую паузу и добавил, что в числе этих товаров есть и куриные яйца, оглянувшись и улыбнувшись в сторону Путина.

"Поставьте нам немножко! Не жадничайте", – с улыбкой сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что первую партию яиц привезли в Россию из Азербайджана 19 декабря. Всего было доставлено 612 тысяч штук общим весом 36 тонн. Спустя четыре дня, 23 декабря, в РФ ввезли и вторую партию яиц в количестве 306 тысяч штук весом 18 тонн.

По информации Росстата, в ноябре цена на яйца изменилась на 15,07% относительно октября, а с начала 2023 года – на 36,54%. Ситуация уже привлекла внимание различных ведомств. Так, Федеральная антимонопольная служба в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране началась активная работа над стабилизацией цен на яйца.

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