В ФАС ждут снижения цен на яйца в течение месяца

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ожидает снижения цен производителей на куриное яйцо в течение месяца–полутора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу службы Максима Шаскольского.

Как он отметил, ФАС проверила 13 производителей и дистрибьюторов на предмет сговора. Служба собрала 285 тысяч документов по данному поводу.

"Здесь вопрос в том, чтобы найти антиконкурентные соглашения. То есть, если они между собой договорились о каких-то условиях совместно, это нарушение", – уточнил глава ФАС.

По его словам, служба не прогнозирует повторения ситуации с ростом стоимости куриных яиц в других категориях. На сегодняшний день началось снижение цен на мясо птицы.

"По яйцу все меры приняты – я думаю, что в ближайшее время так же пойдет снижение", – добавил Шаскольский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России началась активная работа над стабилизацией цен на яйца в том числе благодаря совмещенным прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина. При этом, по его словам, правительство и Минсельхоз и до этого работали энергично.

В ходе совмещенных прямой линии и пресс-конференции президент объяснил повышение стоимости яиц в России сбоем в работе кабмина. Путин отмечал, что спрос на товар повысился, однако его выпускали в том же объеме.

Позже стало известно, что решить ситуацию на рынке можно с помощью поставок из Турции и других стран. Для этого с 1 января 2024 года импорт яиц в РФ будет осуществляться без пошлин.

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