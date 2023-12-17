Экономист заявил, что поставки из Турции позволят снизить цены на яйца в РФ

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Поставки из Турции позволят снизить цены на яйца в магазинах российских торговых сетей. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил доктор экономических наук, экс-глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод.

"Если на рынке имеется дисбаланс между спросом и предложением и при этом добавляется товарная масса, то, конечно, это ликвидирует дисбаланс и закроет ажиотаж. Это подействует на цены", – пояснил эксперт.

По мнению Холода, перед Новым годом в России ожидается падение спроса, поскольку некоторые жители уже закупились яйцами. После этого у птицеводов появится необходимость продавать товар.

Ранее Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что рост цен на яйца в стране связан со сбоем в работе правительства.

По его словам, в РФ вырос спрос на товар, однако объемы его выпуска остались прежними. Более того, правительство не открыло своевременный импорт яиц в должном объеме.

Спустя несколько дней министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что через 2–3 недели в страну начнут поступать яйца из Турции без импортной пошлины. Это позволит скорректировать цены на рынке.



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