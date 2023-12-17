Через две недели в РФ начнут поступать яйца из Турции без импортной пошлины – Патрушев

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Яйца без импортной пошлины начнут поступать в Россию из Турции через две-три недели. Это позволит скорректировать цены на данный продукт, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Патрушева, уже на этой неделе должны приехать яйца из Азербайджана. В течение следующих двух-трех недель пойдут яйца из Турции. Это, по словам главы Минсельхоза РФ, позволит скорректировать цены.



Патрушев также отметил, что яйца – это сезонный продукт, и в это время цена него всегда возрастает.

"Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортна, цены продолжают понемногу расти, но, тем не менее, дальше должен сказаться сезонный фактор, и я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться", – отметил министр.

Ранее Патрушев заявил, что вместе с новыми регионами объем сбора зерна составляет более 153 миллионов тонн. Объем экспорта зерна в этом году будет не менее 65 миллионов тонн, однако эта цифра будет уточняться.