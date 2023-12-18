Совет ЕЭК обнулит пошлины на импорт куриных яиц в РФ с 1 января

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить пошлины на импорт куриных яиц в РФ с 1 января по 30 июля 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление комиссии.

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц", – говорится в сообщении.

Мера будет реализована для поставок объемом до 1,2 миллиарда штук яиц в Россию. Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев пояснил, что льгота позволит обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости, в том числе из Турции и Ирана.

Ранее Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции, отвечая на вопрос о росте цен на яйца, заявил, что подобное произошло из-за сбоя в работе кабмина. Президент пояснил, что яйца стали торговаться по завышенной цене из-за высокого спроса на рынке. При этом объемы их выпуска и поставок в магазины остались на том же уровне.

После этого глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что через 2–3 недели в страну начнут поступать яйца из Турции без импортной пошлины. Благодаря этой мере цены на продукт в торговых сетях вернутся к прежним показателям.

