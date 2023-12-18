Песков заявил об успешном действии мер по стабилизации цен на яйца в РФ

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В России началась активная работа над стабилизацией цен на яйца в том числе благодаря совмещенным прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Было бы несправедливо говорить, что такие действия правительства и Минсельхоза – это реакция на прямую линию", – заявил представитель Кремля.

При этом, по словам Пескова, правительство и Минсельхоз и до этого работали энергично. Однако выступление Путина позволило объяснить ситуацию на рынке и усилить действия.

В ходе совмещенных прямой линии и пресс-конференции президент объяснил повышение стоимости яиц в России сбоем в работе кабмина. Путин отмечал, что спрос на товар повысился, однако его выпускали в том же объеме.

Позже стало известно, что решить ситуацию на рынке можно с помощью поставок из Турции и других стран. Для этого с 1 января 2024 года импорт яиц в РФ будет осуществляться без пошлин. Власти рассчитывают, что такие меры позволят стабилизировать ситуацию на рынке.



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