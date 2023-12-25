Набиуллина заявила, что цены на яйца выросли из-за увеличения спроса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Стоимость куриных яиц увеличилась не только из-за инфляции, но и из-за высокого спроса. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет РБК.

По словам главы ЦБ, высокий рост спроса опережает возможности предложения. Также Набиуллина вспомнила 2021 год. Тогда происходило дорожание то одного типа товаров, то другого.

"И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины", – подчеркнула глава ЦБ.

В свою очередь, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев подтвердил, что главная причина подорожания – значительный рост спроса на яйцо, сообщает сайт "Комсомольской правды". Для снижения цен необходимо увеличить предложение этой продукции на рынке, добавил министр.

"Даже несмотря на увеличение производства, догнать возросшие потребности мы сможем только в следующем году. Но мы это обязательно сделаем. Со всеми основными предприятиями уже проработаны планы увеличения производства и мяса кур, и яиц", – подчеркнул министр.

В качестве временной меры власти собираются расширить импорт из дружественных стран. Для этого обнулили пошлины на ввоз яиц с 1 января до 30 июня 2024 года. По оценкам Минсельхоза, цены на яйца пойдут вниз после Нового года.

По словам министра, была проделана большая работа над ошибками. Ведомство собирается выстроить систему мониторинга спроса по всем главным продуктам питания, чтобы не допускать перекосов. Патрушев считает, что новая система позволит быстро выявлять рост цен, а также заранее направлять отрасль на наращивание объемов выпуска продуктов по данному направлению.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России началась активная работа над стабилизацией цен на яйца в том числе благодаря совмещенным прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина.