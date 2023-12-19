В РФ ввезли первую партию яиц из Азербайджана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первую партию пищевого яйца из Азербайджана ввезли в РФ. Количество составляет 612 тысяч штук, сообщается на сайте Россельхознадзора.

"19 декабря через пункт пропуска "Яраг – Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн для дальнейшей реализации на территории России", – подчеркнуло ведомство.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России началась активная работа над стабилизацией цен на яйца в том числе благодаря совмещенным прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина. При этом, по его словам, правительство и Минсельхоз и до этого работали энергично.

В ходе совмещенных прямой линии и пресс-конференции президент объяснил повышение стоимости яиц в России сбоем в работе кабмина. Путин отмечал, что спрос на товар повысился, однако его выпускали в том же объеме.

Позже стало известно, что решить ситуацию на рынке можно с помощью поставок из Турции и других стран. Для этого с 1 января 2024 года импорт яиц в РФ будет осуществляться без пошлин.

Россельхознадзор разрешил ввозить в страну яйца из Турции