Азербайджан поставил в Россию вторую партию яиц в количестве 306 тыс штук

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Вторая партия яиц из Азербайджана в количестве 306 тысяч штук ввезена в Россию. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Сообщается: что 21 декабря через пункт пропуска "Яраг - Казмаляр" была ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тысяч штук) для дальнейшей реализации на территории России.

По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года стоимость куриных яиц увеличилась на 36,54%. Ситуация уже привлекла внимание различных ведомств. Например, Федеральная антимонопольная служба в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен.

Первая партия пищевого яйца (612 тысяч штук) была доставлена в Россию из Азербайджана 19 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России началась активная работа над стабилизацией цен на яйца в том числе благодаря совмещенным прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина.