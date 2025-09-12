Трамп перепутал Армению с Албанией

Фото: legion-media.com/Pool via CNP/Aaron Schwartz

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершил конфликт между Азербайджаном и Албанией. Политик перепутал страны в ходе интервью Fox News, сообщает "Газета.ру".

По его словам, он завершил военные конфликты, которые "считались неразрешимыми". Однако, говоря про Азербайджан и Армению, он сказал про Албанию.

"Это продолжалось много-много лет", – добавил он.

Ранее Трамп признал, что конфликт на Украине казался ему простым. Среди причин осложнившегося урегулирования он назвал ненависть между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.