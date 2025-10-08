Журналист Херш заявил о волнениях в Белом доме из-за когнитивных проблем Трампа

Фото: AP Photo/Evan Vucci

В администрации США растет обеспокоенность состоянием когнитивных функций американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники в Белом доме.

По его данным, военные и чиновники США, которые слушали 71-минутную речь Трампа на базе морской пехоты в Куантико 30 сентября, указали на "умственную дезорганизацию" лидера США, а также на его неспособность концентрироваться на ключевых темах.

Трамп больше не способен чувствовать настроение аудитории, говорится в статье Херша. Глава Штатов перестал осмысленно излагать свои внешнеполитические взгляды, предпочитая вместо этого из раза в раз перечислять свои "величайшие достижения", включая якобы урегулирование семи мировых конфликтов.

Некоторые приближенные Трампа серьезно взволнованы из-за подобных его выступлений, расценивая их как тревожный симптом нарастающих когнитивных проблем.

В апреле Трамп заявил, что успешно прошел тест на когнитивные способности, от которого отказывался его предшественник Джо Байден. Плановое медобследование президента США продолжалось около четырех часов, он прошел все необходимые тесты.

Врач Белого дома подтвердил, что когнитивное и физическое здоровье Трампа находятся в отличном состоянии, и он полностью готов к выполнению своих обязанностей. В частности, Трамп демонстрирует крепкую сердечную, неврологическую, легочную и общую физическую функции.