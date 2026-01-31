Фитнес-эксперт Каневский объяснил, как превратить уборку снега в полезную тренировку

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что нужно обратить внимание при уборке снега, чтобы не получить травму спины, но превратить при этом процесс в полноценную тренировку.

Разминка

Снег зимой – это прекрасно. Лично я получаю ни с чем не сравнимое удовольствие от его хруста под ногами, а также просто эстетический восторг. Правда, в этом году снега в Москве выпало в избытке, как будто нам вернули вклад с повышенными процентами. В результате сугробы превратились в откровенную проблему не только для горожан и коммунальных служб, но и тех, кто живет в частном доме.

Сегодня поговорим о том, на что стоит обратить внимание при чистке снега, чтобы этот процесс не причинил вреда здоровью.

Когда начались снегопады и люди массово взялись за лопаты, в интернете стали появляться разные мемы: в них говорится, что чистка снега – это полноценная тренировка. И действительно, если посмотреть на количество мускулатуры, которая одновременно вовлекается в работу, а также продолжительность сессии, то такая аналогия вполне корректна. Ну а раз это тренировка, то и начинать ее необходимо с разминки.

Да, вам не послышалось. Под разминкой я подразумеваю, что начало работы должно быть неспешным, без избыточной нагрузки. Не набирайте сразу в лопату большое количество снега и не перетаскивайте его на большое расстояние – это даст возможность постепенно разогреть мышцы и связки, а также повысить пульс, так как активную нагрузку получает сердечно-сосудистая система и легкие.

К слову, я категорически призываю не курить во время уборки снега – фактически как и на любой другой тренировке! Не перегружайте сердце вредной привычкой.

Термобелье

Одним из самых неприятных последствий уборки снега может стать простуда, а также миозит (воспаление мышц) или радикулит (воспаление нервных корешков в поясничном отделе позвоночника). Возникает это из-за переохлаждения открытой области тела или головы. К сожалению, многие из-за неправильного выбора одежды или потому, что во время уборки "становится жарко", начинают расстегивать куртки или даже снимать головные уборы, что и приводит к развитию заболеваний.

Помните: уборка снега – это не только физическая нагрузка, которая может длиться несколько часов подряд, это еще и деятельность в неблагоприятных для здоровья условиях (холод). А это значит, что нужно правильно выбирать одежду.

Здесь я рекомендую обратить внимание на термобелье и мембранную одежду. Первое лучше брать из шерсти мериноса – отличный вариант, сохраняющий тепло и дающий возможность длительное время работать на улице. Такая одежда особенно актуальна при очень низких температурах. Дальше, в зависимости от погоды, можно использовать "флиски", а также мембранную одежду для сохранения тепла. По сути, лучше одеваться так, как одеваются люди для тренировок на улице. К слову, если очень холодно, может отлично подойти комбинезон для катания на горных лыжах или сноуборде – отлично сохраняет тепло, не продувается и не сковывает движения.

Так что "бабушкин" свитер лучше оставьте дома.

Техника уборки снега

Еще одной проблемой во время или после уборки может стать травма спины, особенно в поясничном отделе позвоночника. И это уже не радикулит из-за переохлаждения, а именно травма: защемление спинномозговых нервов, что приводит к сильному болевому синдрому и часто требует медицинской помощи. Возникает данная патология из-за нарушения техники безопасности при нагрузке на спину, а также из-за ее избыточности.

В первом случае, особенно если человек не занимается регулярно фитнесом или спортом, во время поднятия лопаты – а это большая нагрузка на позвоночник – у человека спина не прямая, а округлая, что и приводит к сильному напряжению в поясничном отделе позвоночника, а дальше – к травме. То есть нужно понимать, что при работе с лопатой спину всегда нужно держать прямо, как в тренажерном зале при работе со штангой.

Во втором случае может возникнуть перенапряжение в мышцах в том случае, если все время держать лопату с одной стороны, ведь это провоцирует асимметрию. То есть важно чередовать стороны, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Питьевой режим

Также не стоит забывать, что при любой физической активности у организма возникает повышенный запрос на поступление воды как главного питательного вещества. Правда, запрос существенно ниже, чем при нагрузках летом или в зале. Поэтому я рекомендую пить понемногу, но важно понимать, что вода должна быть теплая, так что советую взять термос.