Виктора Бута избрали депутатом в Заксобрание Ульяновской области

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Предприниматель и член партии ЛДПР Виктор Бут получил мандат в Заксобрание Ульяновской области по партийному списку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии региона.

Между тем Бут отметил, что баллотировался в заксобрание в связи с тем, что он разбирается в специфике промышленных предприятий региона. По его словам, у него есть рычаги и механизмы для помощи Ульяновской области.

"Тот же ульяновский "Авиастар" я знаю и помню с 90-х годов. У меня максимально компетентное понимание – как его сейчас поддержать, чем помочь, и совершенно живые контакты, механизмы и рычаги, которые я могу и хочу задействовать для этой помощи. И в России, и за рубежом", – цитирует его "Газета.ру".

Бут уточнил, что сейчас его главная задача как депутата заключается в поддержке и улучшении "самочувствия" промышленных предприятий в регионе. Он поделился, что в случае успеха опыт Ульяновской области можно будет распространить на всю страну.

Член ЛДПР указал, что поддерживать российские регионы – понятная для него миссия, так как лишь производящая Россия будет сильной, успешной и независимой.

О том, что Бут стал одним из кандидатов в депутаты законодательного собрания Ульяновской области, стало известно 2 июля.

8 декабря прошлого года предпринимателя обменяли в аэропорту Абу-Даби на отбывавшую в России срок за хранение наркотического вещества баскетболистку Бриттни Грайнер. Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы по делу о торговле оружием. Его арестовали в Таиланде и экстрадировали в США. Сам осужденный был не согласен с обвинениями.

Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут вступил в ряды ЛДПР