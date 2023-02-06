11:07Общество
Виктор Бут поддержал предложение изымать имущество уехавших россиян
Виктор Бут заявил о желании отправиться в зону СВО
Бывший заключенный американской тюрьмы Виктор Бут поддержал идею депутатов изымать имущество уехавших россиян. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Москва 24.
Он отметил, что в зоне СВО российские бойцы жертвуют своими жизнями. Бут напомнил, что после завершения спецоперации в страну вернутся люди, которые, не боясь, пошли на фронт.
"Потом приедут отсидевшиеся где-то там и будут с сытыми рожами пытаться конкурировать", – подчеркнул Бут.
Ранее он отверг свою причастность к оружейному бизнесу и назвал образ оружейного барона пропагандой. Бут пояснил, что работал с Ливией, поставлял и обслуживал авиационную технику.
Россиянина задержали в Бангкоке по делу о незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую США считают террористической, в 2008 году. В 2012 году его осудили на 25 лет тюремного заключения.
8 декабря 2022 года Бута обменяли в аэропорту Абу-Даби на отбывавшую в России срок за хранение наркотического вещества Бриттни Грайнер.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!