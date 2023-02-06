Виктор Бут поддержал предложение изымать имущество уехавших россиян

Виктор Бут заявил о желании отправиться в зону СВО

Бывший заключенный американской тюрьмы Виктор Бут поддержал идею депутатов изымать имущество уехавших россиян. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Москва 24.

Он отметил, что в зоне СВО российские бойцы жертвуют своими жизнями. Бут напомнил, что после завершения спецоперации в страну вернутся люди, которые, не боясь, пошли на фронт.

"Потом приедут отсидевшиеся где-то там и будут с сытыми рожами пытаться конкурировать", – подчеркнул Бут.

Ранее он отверг свою причастность к оружейному бизнесу и назвал образ оружейного барона пропагандой. Бут пояснил, что работал с Ливией, поставлял и обслуживал авиационную технику.

Россиянина задержали в Бангкоке по делу о незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую США считают террористической, в 2008 году. В 2012 году его осудили на 25 лет тюремного заключения.

8 декабря 2022 года Бута обменяли в аэропорту Абу-Даби на отбывавшую в России срок за хранение наркотического вещества Бриттни Грайнер.



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