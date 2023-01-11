Бут заявил о непричастности к оружейному бизнесу

Фото: Агентство "Москва"

Бывший заключенный американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что никогда не был причастен к оружейному бизнесу и назвал навязываемый ему образ "оружейного барона" пропагандой. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Я никогда не занимался оружейным бизнесом, это все результат пропаганды. Я работал с Ливией. Мы поставляли, обслуживали и работали именно с авиационной техникой", – заявил он, добавив, что вернулся бы к делам в указанной сфере.

В 2008 году Бута задержали в Бангкоке по делу о незаконных поставках оружия повстанческой группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую США считают террористической. Позже россиянина экстрадировали в США, в 2012 году его осудили на 25 лет тюремного заключения и обязали выплатить денежный штраф в размере 15 миллионов долларов.

8 декабря 2022 года Бута обменяли в аэропорту Абу-Даби на отбывавшую в России срок за хранение наркотического вещества Бриттни Грайнер. После обмена граждане России и Америки были помилованы.



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